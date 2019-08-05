Г. Карелова: В Совете Федерации пройдет выставка победителей конкурса фотоисторий о благотворительности

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации учредил номинацию «Женщины в благотворительности», рассказала вице-спикер СФ.

Совет Федерации поддержал проведение Всероссийского конкурса фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность», учредив номинацию «Женщины в благотворительности». Об этом рассказала заместитель Председателя СФ Галина Карелова.

Смотрите также

«Роль женщин в благотворительном движении с каждым годом возрастает – их доля в благотворительных организациях составляет около 80 процентов», — подчеркнула вице-спикер СФ, напомнив, что вопросам укрепления международного взаимодействия в этой сфере было уделено много внимания на втором Евразийском женском форуме.

Галина Карелова сообщила, что заявки, поданные участниками на номинацию Совета Федерации, демонстрируют все многообразие благотворительной деятельности: фотоистории о преодолении физических ограничений, о помощи животным и другое. «В каждой из них героини рассказывают о том, как меняется их жизнь. Нам предстоит выбрать фотоистории, которые наиболее ярко, доступно и интересно раскрывает роль женщины в благотворительности», — пояснила она.

Вице-спикер СФ отметила, что главная цель проекта, в котором участвуют некоммерческие организации, компании и волонтерские движения, — показать обществу, как выглядит российская благотворительность, как важна деятельность НКО, каковы реальные результаты изменений в обществе на примере отдельных фотоисторий.

Наблюдаем положительную динамику в части пожертвований на благотворительные программы, совершаемых гражданами самого разного уровня достатка

«Мы наблюдаем положительную динамику в части пожертвований на благотворительные программы, совершаемых гражданами самого разного уровня достатка. Это серьезный прогресс, результат усердной работы российских фондов, их сотрудников. Рассчитываем, что в этом году максимально широкое число людей благодаря конкурсу и фотовыставкам увидят, какой многообразной и интересной может быть благотворительная деятельность», — заявила Галина Карелова.

Заместитель Председателя СФ сообщила, что прием заявок на участие в конкурсе уже завершен. В течение двух месяцев благотворительные фонды, социально ответственные компании и волонтерские движения со всей страны присылали свои фотоистории, видео-ролики и рекламные плакаты, в которых рассказывается о благотворительных акциях и проектах. Всего было получено более 400 заявок от 128 организаций.

Итоги конкурса будут подведены в конце октября. Кроме того, осенью в стенах верхней палаты парламента пройдет выставка лучших фотоисторий о женщинах в филантропии, отобранных за все годы проведения фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность».

Галина Карелова выразила уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества Совета Федерации с представителями благотворительного и волонтерского движения, привлечении внимания к роли женщин в филантропии.

MIL OSI