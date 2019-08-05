Женская сборная России по волейболу завоевала лицензию на Игры XXXII Олимпиады в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 августа в Калининграде прошёл олимпийский квалификационный турнир по волейболу среди женских национальных команд. Его участниками стали сборные России, Мексики, Канады и Республики Корея. Российские волейболистки выиграли турнир, победив во всех трёх матчах, и получили право выступить на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

В решающей игре россиянки уступали кореянкам 0:2 по сетам, но смогли переломить ход матча и завершить его со счётом 3:2. «Первые два сета сборная России играла не в свойственной для себя манере. Видимо, сказывалось серьёзное напряжение, – отметил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. – В концовке было понятно, что мы превосходим Корею по многим показателям, поэтому первые два сета я списываю на психологическую перегрузку. Проблемы в игре у нас есть, они объективные, технические. Нам надо грамотно разобраться с ними и улучшить свою игру к Олимпиаде-2020».

В женских соревнованиях по волейболу на Играх XXXII Олимпиады примут участие 12 национальных команд. Помимо российских волейболисток, олимпийские лицензии также выиграли спортсменки из Бразилии, Италии, Китая, Сербии и США. Кроме того, команда Японии получила квалификацию на правах организатора Олимпийских игр. Оставшиеся пять путёвок будут разыграны на отборочных турнирах в 2020 году.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских волейболисток и тренерский штаб команды с завоёванной олимпийской лицензией и желает новых спортивных успехов и ярких побед!

С использованием информации ТАСС / tass.ru

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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