6 августа Владимир Путин встретится с Президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посетит образовательный центр «Сириус»

Source: President of Russia – Kremlin

6 августа в Сочи состоится встреча Владимира Путина с Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.

В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

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В этот же день Президент России посетит образовательный центр «Сириус».

Глава государства осмотрит новый корпус «Школа», в котором проходят обучение школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов. В новом корпусе могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.

Президент проведёт заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», на котором будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития центра «Сириус». Основным докладчиком выступит руководитель фонда Елена Шмелёва.

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