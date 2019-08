“Delnas” padomes priekšsēdētājs sarunā ar Valsts prezidentu runā par atbildīgas atklātības veicināšanu

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar biedrības “Delna” padomes priekšsēdētāju Valdi Liepiņu. Sarunā V. Liepiņš runāja par “Delnas” aktuālo darbību pie dažādiem projektiem, veicinot sabiedrībā kopumā, bet arī valdības, likumdošanas procesā un uzņēmējdarbības sektorā atbildīgas atklātības principu. Kā vienu no sasāpējušiem jautājumiem pilsoniskās sabiedrības darbībā, V. Liepiņš minēja situāciju ar uzņēmuma ienākuma nodokļu maiņu, kā dēļ ir būtiski samazinājies privātā sektora atbalsts nevalstiskajām organizācijām (NVO). Abas puses apmainījās ar viedokļiem, kā atbalstīt NVO, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, lai tās nebūtu tik atkarīgas no privātā sektora atbalsta.

Source: President of Latvia in Latvian