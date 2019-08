Premier w województwie śląskim: Tworzymy warunki do rozwoju dla młodych ludzi

Premier zadeklarował, że rząd chce pomagać wyławiać perły i trenować przyszłe talenty. Podkreślił też, że aby te nowe talenty się pojawiały, to musimy stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju i treningu. Zaznaczył również, że program rządu zakłada tworzenie całorocznych obiektów sportowych w całej Polsce, gdzie młodzież i dzieci będą mogły trenować różne dyscypliny sportowe. Jak dodał, kiedyś sądzono, że perły się tylko znajduje. Dzisiaj wiemy, że można je również tworzyć i poprzez tego typu infrastrukturę sportową chcemy pomagać naszym wspaniałym młodym zawodnikom. Podczas wizyty premier odwiedził m.in. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Tychach oraz Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Celem programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, jest wsparcie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

