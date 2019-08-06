А. Майоров направил поправки к законопроекту о совершенствовании государственного ветеринарного надзора

Source: Russia – Council of the Federation

Учитывая важность документа, были проведены консультации с регионами и выработаны дополнительные предложения, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.

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«Учитывая важность законопроекта для субъектов Российской Федерации, мы провели консультации с регионами, и выработали дополнительные предложения по совершенствованию отдельных положений проекта федерального закона», — рассказал сенатор.

Поправки уточняют полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в области ветеринарии

По его словам, поправки уточняют полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в области ветеринарии, в том числе в части установления и отмены карантина и ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных.

Алексей Майоров напомнил, что ранее по итогам совместного заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера был направлен в Государственную Думу официальный отзыв по законопроекту, в котором указана необходимость доработки документа.

«Мы уделяем особое внимание работе над законопроектом и продолжим его совершенствование в период осенней сессии 2019 года», — подчеркнул парламентарий.

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