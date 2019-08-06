В Белгородской области благодаря прокуратуре сотрудникам строительной организации выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 4,5 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Старооскольская городская прокуратура Белгородской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в строительной организации ООО «Полюс».

Установлено, что по состоянию на 17 июля 2019 года у общества имелась частичная задолженность по оплате труда и окончательного расчета при увольнении перед работниками в общей сумме более 4,6 млн. рублей.

Согласно требованиям закона заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

В связи с изложенным в отношении директора организации прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Белгородской области.

Для устранения нарушений законодательства об оплате труда городской прокуратурой директору организации внесено представление.

Прокурором города с должностными лицами организации проведено совещание, на котором было указано на нарушение прав работников и необходимость принять исчерпывающие меры для ликвидации задолженности.

В результате принятых мер задолженность по оплате труда погашена.

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