В Брянской области бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции за взяточничество приговорен к реальному лишению свободы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Брянска Брянской области вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, признав его виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

В суде нашло подтверждение, что мужчина, занимая должность начальника филиала по Советскому району г. Брянска ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», в 2017-2018 годах лично и через посредника получал взятки от состоящих на учете лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных и обязательных работ. С помощью незаконного вознаграждения последним удалось избежать фактического отбытия наказания. Общая сумма взяток составила 185 тыс. 600 рублей.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн. рублей.

Кроме того, суд на 3 года лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также лишил его специального звания «майор внутренней службы».

Приговор не вступил в законную силу.

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