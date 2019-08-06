В ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» состоялся конкурс профмастерства среди слесарей по ремонту технологических установок

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В рамках реализации Восточной газовой программы компания решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского шельфа, в том числе Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Освоение их запасов позволит в значительной степени обеспечить потребности Дальнего Востока России в энергоресурсах и создать условия для экспорта природного газа в страны АТР.

Впервые в истории газовой отрасли России добыча углеводородного сырья на Киринском газоконденсатном месторождении осуществляется с помощью подводного добычного комплекса.

В компании внедрены и функционируют интегрированные системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007, менеджмента рисками ГОСТ Р ИСО 31000–2010, менеджмента качества ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). Коллектив предприятия составляет более 600 человек. Головной офис компании находится в Южно-Сахалинске.

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