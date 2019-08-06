В Саратовской области прокуратура выявила факт трудоустройства двух бывших муниципальных служащих в нарушение антикоррупционного закона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Краснопартизанского района Саратовской области провела проверку исполнения работодателем требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших муниципальных служащих.

В соответствии с законодательством работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы.

Установлено, что 2013 году в Федеральное казенное предприятие «Горный» на должности бухгалтера финансового отдела предприятия трудоустроены два бывших сотрудника администрации Краснопартизанского района.

При этом предприятие своевременно и по установленной законом форме не уведомило о заключении трудовых договоров прежнего нанимателя.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица два дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Рассмотрев его материалы, мировой судья привлёк организацию к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены.

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