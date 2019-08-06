Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное06.08.2019 16:07

Единая научно-производственная площадка ракетного двигателестроения

В конце июля 2019 года состоялись заседания Совета директоров акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» и Совета директоров акционерного общества «Конструкторское Бюро Химавтоматики» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Во исполнение решения Наблюдательного Совета Госкорпорации «Роскосмос» о создании интегрированной структуры ракетного двигателестроения, в целях создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже принято решение о передаче Конструкторскому Бюро Химавтоматики активов филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева — Воронежского механического завода.

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