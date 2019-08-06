Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#главное#орбитальные группировки#космодромы06.08.2019 10:15

Запущен спутник для выполнения задач Минобороны России

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М», стартовавшая с космодрома Байконур 6 августа 2019 года в 00:56 мск, в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту с помощью разгонного блока «Бриз-М» прошли в штатном режиме. Аппарат принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготовляются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ракета «Протон-М» — это модернизированная версия ракеты-носителя тяжелого класса «Протон» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Благодаря применению разгонного блока «Бриз-М», ракета способна доставлять на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой свыше 6 т. Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.

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