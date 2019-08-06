Оппозиция настаивает, что досрочное голосование надо ограничить, а голоса считать открыто и честно

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

5 августа в офисе ОГП прошло заседание рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в избирательное законодательство. Группа была создана ещё в конце сентября 2016-го года, в нее вошли представители всех заинтересованных демократических партий и движений.

На заседании было отмечено, что тема честных свободных выборов по-прежнему остается наиболее актуальной и перспективной частью политической повестки дня Беларуси. Собравшиеся констатировали, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в ИК», подготовленный рабочей группой еще в 2017 году, в настоящее время, наконец, находится в головной Комиссии Палаты Представителей (причем с некоторыми изменениями, сделанными Анной Канопацкой).

По итогам дискуссии, прошедшей 5 августа 2019 года, было принято решение:1. Продолжить кампанию по адвокации проекта закона в том числе путем встреч региональных демократических активистов с нынешними “депутатами” ПП НС, ознакомлением “депутатов” с содержанием предложений и требованием поддержать этот законопроект.2. Подготовить проект Заявления с анализом ситуации в преддверии избирательной кампании в ПП НС 2019 года.3. Провести кампанию по информированию избирателей об актуальности свободных, честных выборов и о тех возможностях взаимодействия с политическими партиями, которые есть у избирателей.4. Организовать коммуникации (встречу) с руководством профильной комиссии ПП НС.

Напомним, что участниками демократической рабочей группы было принято решение сконцентрироваться на тех рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ, которые ведут к реальным качественным изменениям избирательного законодательства и, как следствие, к возвращению избирателям права выбора.Это следующие предложения:

1. Формирование избирательных комиссий. Все участники избирательной кампании должны иметь право на включение их представителей во все избирательные комиссии.2. Досрочное голосование. Оно должно быть ограничено двумя днями, каждый, кто хочет проголосовать досрочно, должен документально подтвердить невозможность прийти на участок в основной день голосования.3. Прозрачный, открытый, доступный подсчет голосов. Бюллетени должны показываться всем наблюдателям и представителям СМИ, чтобы ни у кого не было сомнений, за кого отдан каждый голос.

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