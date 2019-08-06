О переходе города Барнаул в ценовую зону теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 августа. – Одобрен запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула.

Принято Распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р об отнесении города Барнаул к ценовой зоне теплоснабжения.

Проект распоряжения в Правительство РФ был внесён Минэнерго РФ по предложению Алтайского края и ООО «Сибирская генерирующая компания».

При подготовке указанного предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60% которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растет.

Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула.

Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции.

Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в 5 раз.

Программа предусматривает вложения в 6 млрд. рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Кроме этого в Барнауле вкладывается 1,8 млрд. рублей в муниципальные сети путем концессии.

Масштабные работы повысят надежность функционирования системы и качество услуг, оказываемых потребителю, обеспечат оптимизацию источников теплоснабжения. Кроме того, в рамках проекта будет сформирована прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Барнаула и расширения строительства нового жилья, будет обеспечена синхронизация с программами развития транспортной системы, благоустройства города и повышения качества городской среды.

Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения так же был согласован Минстроем России и ФАС России.

Напомним, ранее решением Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены город Рубцовск Алтайского Края и посёлок Линево Новосибирской области.

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