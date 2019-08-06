По инициативе прокуратуры г. Москвы привлечена к административной ответственности организация, в интересах которой предлагалась взятка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы провела проверку по факту нарушения ООО «Горизонт» законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что выступавший в интересах организации сотрудник осуществил попытку передачи денежных средств в размере 80 тыс. рублей должностному лицу управы одного из районов столицы за подписание актов приемки по государственному контракту. Довести преступление до конца он не смог, поскольку сотрудник управы от получения взятки отказался, а о попытке подкупа сообщил в органы внутренних дел.

Приговором Перовского районного суда г. Москвы мужчина признан виновным в совершении покушения на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий.

В связи с этим прокуратурой города в отношении ООО «Горизонт» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в ходе производства по которому мировым судьей на основании мотивированного ходатайства прокурора наложен арест на принадлежащий организации автомобиль в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановлением мирового судьи организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Фактическое исполнение постановления суда поставлено на контроль.

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