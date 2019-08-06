Результаты проведенного временной администрацией обследования АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (06.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Результаты проведенного временной администрацией обследования АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

Временная администрация по управлению АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 17.04.2019 № ОД-862 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 4,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8,9 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 03.07.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

6 августа 2019 года

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