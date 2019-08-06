Российские прыгуны в воду – серебряные призёры командных соревнований на Чемпионате Европы в Киеве

Source: Russia Ministry of Sport

5 августа в Киеве (Украина) стартовал Чемпионат Европы по прыжкам в воду, в котором принимают участие спортсмены из 24 стран. В первый день были разыграны медали в командных соревнованиях, которые прошли в новом формате с четырьмя участниками. Сначала на трёхметровом трамплине и вышке выступил «микст», а затем каждый из участников индивидуально.

Россияне Екатерина Беляева, Виталия Королёва, Виктор Минибаев и Илья Молчанов завоевали «серебро» с результатом 401,05 балла. Победили спортсмены из Германии (405,50), «бронзу» взяли представители Великобритании (392,00).

Всего на Чемпионате Европы будет разыграно 12 комплектов наград, а также определятся обладатели путёвок на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) в четырёх индивидуальных дисциплинах: прыжках с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки среди мужчин и женщин.

На июльском Чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея) мужская сборная России по прыжкам в воду завоевала четыре лицензии: две – в прыжках с трёхметрового трамплина, одну – в прыжках с вышки, одну – в синхронных прыжках с вышки.

«У девушек лицензий нет, поэтому свой шанс в Киеве постараются использовать Кристина Ильиных и Ульяна Клюева на трамплине, Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева на вышке», – подчеркнула в беседе с ТАСС главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с первыми наградами Чемпионата Европы и желает новых успехов и достижений!

Фото: https://www.instagram.com/masters_diving_federation/

Пресс-служба Минспорта России

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