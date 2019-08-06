Т. Гигель встретилась с активом Усть-Коксинского района Республики Алтай

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Сенатор поддержала инициативу жителей отнести район к Северным территориям.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе встретилась с активом Усть-Коксинского района.

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В мероприятии, которое прошло в рамках форума «Сильный Алтай», приняли участие председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, первый заместитель главы района Ольга Абросимова.

Татьяна Гигель

Татьяна Гигель подчеркнула большое значение высказанных жителями предложений по совершенствованию программы развития Республики Алтай.

Сенатор поддержала инициативу отнести Усть-Коксинский район к Северным территориям. «В одном из самых отдаленных районов расположено 80 процентов ледников Алтая. Здесь абсолютные высоты варьируются от 930 до 4506 метров, а населенные пункты находятся от 950 до 1500 метров над уровнем моря. В сентябре в горах устанавливается снежный покров. При этом сообщение производится только автомобильным транспортом, и водителям приходится преодолевать четыре перевала. Все эти факторы оказывают серьезное влияние на удорожание жизни».

Правительство региона детально проработало поручение Президента РФ по обеспечению населенных пунктов устойчивым сигналом сотовой связи

В ходе беседы парламентарий также сообщила, что правительство региона детально проработало поручение Президента РФ по обеспечению населенных пунктов устойчивым сигналом сотовой связи. По ее словам, в ближайшие три года задача должна быть выполнена, в наиболее отдаленных населенных пунктах будут созданы точки доступа к услугам связи.

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