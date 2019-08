Egils Levits: Eiropas Vasaras skola veicina piederības sajūtu Latvijai

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Eiropas Vasaras skolas dalībniekiem un uzsvēra skolas nozīmīgo lomu latviskās identitātes saglabāšanā un veicināšanā. Kā atzīmēja Egils Levits, nometne, kas šogad apvieno bērnus no 15 pasaules valstīm, ir viens no labākajiem veidiem, lai ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem veidotu izpratni par mūsu valsti un latvisko identitāti, valodu un kultūru: “Eiropas Vasaras skola ir forums, kas sabalansē vienaudžu draudzību un izklaidi ar zināšanu apguves elementiem. Tā ir iespēja veidot ciešas draudzības saiknes, apgūt zināšanas un prasmes, lai nākotnē sniegtu savu ieguldījumu un pieredzi Latvijai”. Eiropas Vasaras skola ir tradīcija, kas veidojusies trimdas apstākļos, arī mūsdienās sniedz iespēju ārvalstīs dzīvojošo tautiešu bērniem apgūt latviskās zināšanas, veidot kopīgas draudzības saites. Papildu izklaides programmai jaunieši apgūst zināšanas latviešu valodā un latviešu literatūrā, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, kā arī sociālajās zinībās. Neiztrūkstoša sastāvdaļa ir kora un tautas deju nodarbības. Eiropas Vasaras skola šogad norisinās no 28. jūlija līdz 11. augustam. Eiropas Vasaras skola pirmo reizi notika 1979. g. Minsteres Latviešu Ģimnāzijas telpās.

Source: President of Latvia in Latvian