Анатолий Яновский встретился с заместителями Министров энергетики Ирана и Азербайджана

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел рабочую встречу с заместителем Министра энергетики Исламской Республики Иран Хомайун Хаери и заместителем Министра энергетики Азербайджанской Республики Эльнуром Солтановым, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы проектасоединения энергосистем трех стран.

В ходе встречи стороны обсудили проект Соглашения о совместной реализации технико-экономического обоснования соединения энергосистем России, Ирана и Азербайджана, а также выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания трехсторонней Рабочей группы в октябре прошлого года.

По итогам встречи подписан протокол и определены сроки следующей трехсторонней встречи.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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