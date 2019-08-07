Банк России расширяет перечень статистических публикаций по прямым инвестициям (07.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России расширяет перечень статистических публикаций по прямым инвестициям

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России разработал дополнительный формат публикации статистики прямых инвестиций Российской Федерации. Указанный формат соединяет в едином представлении показатели статистики прямых инвестиций, публикуемые в составе международной инвестиционной позиции Российской Федерации и в таблице накопленных остатков прямых инвестиций по методу направленности. Такой подход к публикации данных способствует лучшему пониманию отношений между сторонами в рамках прямых инвестиций.

Указанные данные размещены в разделе «Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора / Прямые инвестиции» на официальном сайте Банка России. Публикация содержит информацию по состоянию на 1 января и 1 апреля 2019 года. Данные будут обновляться ежеквартально в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

7 августа 2019 года

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