Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#главное#Спектр-РГ07.08.2019 09:00

Вторая коррекция траектории перелета «Спектр-РГ»

Группа управления НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 6 августа 2019 года провела вторую плановую коррекцию траектории перелёта космической обсерватории «Спектр-РГ».

Коррекция заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установки аппарата с интервалом 4 часа — в 17:30 и 21:35 мск соответственно. Операция прошла успешно, все бортовые системы работают штатно.

«Спектр-РГ» продолжает перелёт в окрестность либрационной точки L2 системы «Солнце – Земля», которую он должен достичь в октябре текущего года. В ходе перелета, 30 июля, с российского телескопа ART-XC, установленного на аппарате, были получены первые изображения. Телескоп сделал снимок рентгеновского пульсара Центавр X-3 (Cen X-3).

На своей рабочей орбите, на расстоянии 1,5 млн км от Земли, аппарат будет проводить исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

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Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» создана с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (АО «НПО Лавочкина», Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии — академик Рашид Алиевич Сюняев, научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия) — доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский, научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия) — доктор Петер Предель.

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