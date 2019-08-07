В Екатеринбурге состоялось окружное межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального комплекса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 7 августа 2019 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин совместно с полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым провели в г. Екатеринбурге межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере Уральского федерального округа, в том числе при подготовке объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2019 – 2020 годов.

В мероприятии, проведенном в формате видеоконференции с подключением студий в городах Москве, Тюмени, Челябинске, Кургане, Ханты-Мансийске и Салехарде, приняли участие работники аппарата Полпреда Президента России в федеральном округе, Генеральной прокуратуры, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, губернаторы и прокуроры субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, руководящие работники подразделений федеральных органов власти и региональных контрольно-надзорных структур, главы муниципалитетов, руководители крупных ресурсоснабжающих предприятий.

В своем выступлении Юрий Гулягин указал, что несмотря на значительный объем работы по обеспечению функционирования системы ЖКХ на Урале, обстановка в территориях остается достаточно сложной. За последние полтора года прокурорскими проверками вскрыто свыше 30 тыс. нарушений, в числе которых несоответствие регионального и муниципального нормотворчества федеральному законодательству, недостатки и упущения в тарифном регулировании, оказание услуг ненадлежащего качества, безосновательное взимание коммунальных платежей, волокита при реализации программ капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья.

Наряду с этим, выявлялись факты несоответствия уровня содержания и ремонта инженерных сетей предъявляемым требованиям, их несвоевременной подготовки к осенне-зимнему периоду, отсутствия паспортов готовности к отопительному сезону. Сохраняется значительный объем задолженности перед поставщиками энергоресурсов, имеют место случаи доведения до банкротства жилищно-коммунальных организаций и невыплаты зарплаты их персоналу.

Отмечено, что эти и другие ситуации во многом обусловлены отсутствием должного контроля со стороны уполномоченных служб за деятельностью субъектов соответствующих правоотношений.

В ходе реализации возложенных полномочий уральскими прокурорами внесено почти 10 тыс. представлений, предъявлено 3 тыс. исков, принесено около 500 протестов, по актам реагирования более 8 тыс. нарушителей закона привлечены к ответственности, по инициативе надзорного ведомства возбуждено 112 уголовных дел.

Вместе с тем, проводимая прокуратурой во взаимодействии с государственными органами и остальными заинтересованными структурами работа нуждается в серьезном совершенствовании. Юрий Гулягин особо подчеркнул, что конечной целью этих мероприятий является обеспечение фактической готовности территорий к наступлению холодов, недопущение возможности чрезвычайных ситуаций и нарушения прав граждан в области ЖКХ.

По результатам состоявшегося обсуждения и обмена мнениями участниками межведомственного совещания определен перечень конкретных мер, подлежащих реализации в предстоящий период и направленных на решение проблемных вопросов в жилищно-коммунальном комплексе Урала.

Кроме того, в целях обеспечения режима законности при подготовке к новому отопительному сезону и недопущения возможного срыва подготовительных мероприятий Юрий Гулягин объявил официальные предостережения главам шести муниципальных образований, а также двум руководителям уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Указанные должностные лица под роспись предупреждены о возможном привлечении к ответственности за неисполнение требований закона при реализации возложенных на них обязанностей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI