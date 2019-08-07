В Тверской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Фировского района Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2019 года злоумышленник, находясь в Западном участковом лесничестве ГКУ «Фировское лесничество», совершил незаконную рубку лесных насаждений: хвойных и лиственных пород, сосны, ели, а также березы объемом 241 кб. м.

В результате указанных действий причинен ущерб на сумму более 3 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Фировский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия потерпевшим заявлены исковые требования о взыскании с виновного причиненного ущерба.

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