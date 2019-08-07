В Хабаровском крае прокуратура приняла меры по защите прав граждан, в связи с введением регионального режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реках

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В связи с прогнозируемыми опасными явлениями паводка и введением регионального режима чрезвычайной ситуации органы прокуратуры Хабаровского края принимают меры к обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, имущества, а также благоприятной экологической обстановки.

Так, прокуратура края обеспечила надлежащее взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами, созданы межведомственные рабочие группы, организован мониторинг гидрологической обстановки.

В ходе проверки выявлено бездействие отдельных должностных лиц, приняты меры реагирования.

Например, прокурором г. Комсомольска-на-Амуре при проверке одного из пунктов, подготовленного для временного размещения граждан, установлено ненадлежащее санитарное состояние его помещений, отсутствие полного перечня вещевого имущества, необходимого оборудования, а также наличие медикаментов с истекшим сроком годности. По данным фактам прокурор исполняющему обязанности главы города и руководителю МКУ «Центр гражданской защиты» внес представления с требованием о незамедлительном устранении нарушений. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

В связи с отсутствием достаточных материальных и финансовых резервов при подготовке населенных пунктов к паводку прокуроры района имени Лазо, Амурский городской, г. Комсомольска-на-Амуре предостерегли глав сельских поселений и городских округов о недопустимости нарушений законодательства, предупредили об установленной законом ответственности.

Сегодня, 07 августа 2019 года, прокурор Хабаровского края в ходе оперативного совещания поручил городским и районным прокурорам давать принципиальную оценку фактам бездействия должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления по соблюдению прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации.

Соблюдение законодательства в период регионального режима чрезвычайной ситуации контролируется прокуратурой края.

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