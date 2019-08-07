В Чувашской Республике после прокурорского вмешательства работникам предприятия погашена задолженность по заработной плате в размере более 2,3 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Новочебоксарска Чувашской Республики провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «СУ-56».

Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации в организации допущена невыплата заработной платы 17 работникам предприятия за период с января 2015 года по январь 2019 года.

Общая сумма задолженности по заработной плате превысила 2,3 млн. рублей.

В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников, прокуратурой города в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ по факту невыплаты заработной платы за период, который не влечет состава уголовно наказуемого деяния.

В адрес директора ООО «СУ-56» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в интересах работников в суд предъявлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Уголовное дело возбуждено и в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ситуация по погашению задолженности находилась на постоянном контроле прокуратуры города и прокуратуры республики с обсуждением ее на заседаниях межведомственной рабочей группы по устранению нарушений трудового законодательства.

Принятые меры способствовали погашению задолженности по заработной плате.

В настоящее время указанная задолженность перед работниками организации погашена.

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