О встрече Посла Беларуси И.Лещени с Председателем Национального совета Словакии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

07-08-2019

6 августа 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещени с Председателем Национального совета (Парламента) Словацкой Республики Андреем Данко.

В рамках встречи Посол И.Лещеня проинформировал собеседника о динамике развития отношений Беларуси со Словакией, а также другими европейскими партнерами, о возрастании роли нашей страны в обсуждении актуальных вопросов европейской и международной повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита 3-4 июня 2019 г. в Минск спикера словацкого Парламента как в контексте активизации двусторонних торгово-экономических связей, так и в рамках межпарламентского сотрудничества с акцентом на предстоящий визит в нашу страну группы дружбы с Республикой Беларусь Национального совета Словацкой Республики.

MIL OSI