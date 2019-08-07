О. Хохлова приняла участие в работе бизнес-форума «Индонезия-Россия 2019»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с заместителем Министра туризма Республики Индонезия.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в работе бизнес-форума «Индонезия-Россия 2019».

Сенатор провела встречу с заместителем Министра туризма Республики Индонезия Ниа Нисчая и директором по продвижению регионов Национального агентства по капиталовложениям Индонезии Индрой Дармаван.

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«Мы обсудили с нашими индонезийскими партнёрами возможные пути расширения сотрудничества, которое принесёт выгоду обеим странам. К примеру, благодаря нашему партнерству уже к 2020 году планируется вывести товарооборот между Индонезией и Россией на 5 миллиардов долларов, значительно расширить туристические связи, внедрить новые достижения в развитие инфраструктуры и энергетики», — отметила Ольга Хохлова.

К 2020 году планируется вывести товарооборот между Индонезией и Россией на 5 миллиардов долларов

Форум организован по инициативе Посольства Республики Индонезия в Российской Федерации при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства туризма Республики Индонезия.

Участники форума сформировали план взаимодействия, подписали ряд соглашений о сотрудничестве, обсудили вопросы укрепления деловых связей между двумя странами, определили условия инвестирования российскими и индонезийскими предпринимателями в проекты по развитию туризма, энергетики, инфраструктуры, торговли и созданию современного IT кластера.

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