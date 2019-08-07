Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с жителями Турочакского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки по региону посетила муниципальный форум «Сильный Алтай», который прошел в Турочакском районе.

В мероприятии принял участие врио главы Республики Олег Хорохордин.

Смотрите также

На пленарное заседание в районном Доме культуры собралось около трехсот жителей Прителецкой тайги. Работали тематические и дискуссионные площадки, где его участники имели возможность поделиться своими предложениями для включения в формируемую программу развития региона.

Участники встречи поддержали сенатора во мнении, что находящееся на территории района Телецкое озеро нуждается в защите. В этом отношении положительную роль должна сыграть разработанная в регионе программа по его сохранению. Идет работа над современным проектом набережной и причала.

Необходимо разработать региональную программу строительства ведомственного жилья для закрепления на селе медицинских и педагогических кадров

Говоря о подготовке законопроекта «Об охране Телецкого озера», парламентарий заявила, что это должен быть совершенно новый рамочный закон, который бы учитывал интересы живущего на прибрежной территории населения, а также нес в себе экологическую составляющую.

Не обошли вниманием сельчане вопросы повышения качества дорог. Олег Хорохордин сообщил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 160 километров внутренних дорог, в том числе заасфальтировать дороги Турочак – граница с Кемеровской областью и Турочак – Верх-Бийск, ожидается ремонт дорожного подъезда к селу Иогач, а также местной дорожной трассы Иогач – Ново-Троицк — Тулой–Бийка.

Татьяна Гигель встретилась с жителями Турочакского района

В разговоре с жителями района Татьяна Гигель обратила внимание сельчан, что в 2020 году дорога Горно-Алтайск – Артыбаш получит статус трассы федерального значения. «На практике это означает, что уже через два года по своему качеству она будет соответствовать дорожному полотну легендарного Чуйского тракта».

Педагоги Турочака сообщили, что восстановленная после пожара Турочакская средняя школа вмещает только половину учащихся в ней детей, поэтому занятия ведутся в две смены.

По мнению сенатора, этот вопрос требует решения, поскольку по современным требованиям дети должны учиться в одну смену.

Татьяна Гигель считает, что необходимо разработать региональную программу строительства ведомственного жилья для закрепления на селе медицинских и педагогических кадров, работников культуры, сельского хозяйства и социальных служб. Такой подход будет способствовать и развитию муниципального образования «Турочакский район».

MIL OSI