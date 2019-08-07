С. Михайлов: Важно уделить особое внимание переходу на цифровое телевещание в труднодоступных районах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании, посвященном переводу на цифру удаленных населенных пунктов Забайкалья.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края принял участие в совещании по вопросам перехода на цифровое телевещание районов Забайкалья.

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В мероприятии, которое прошло под председательством заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, участвовали исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Виктор Паздников, министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Евгения Батуева, представители районов.

Сергей Михайлов отметил, что в Забайкальском крае существуют проблемы с доставкой в отдаленные и труднодоступные села, установкой оборудования для подключения к цифровому телевидению. «Важно уделить более пристальное внимание таким населенным пунктам, чтобы успеть в срок до 14 октября перейти на цифровое телевещание».

Надо проводить активную работу с молодежью, которая готова помочь своим землякам в настройке цифрового оборудования

Сенатор подчеркнул необходимость усиления волонтерского движения и повышения информированности граждан. «Надо проводить активную работу с молодежью, которая готова помочь своим землякам в настройке цифрового оборудования. При этом нужно не забывать о качестве информации, представляемой забайкальцам, особенно в многоквартирных домах».

Парламентарий напомнил, что Забайкальскому краю было выделено 76 млн руб. из федерального бюджета, которые пойдут на обеспечение спутниковыми комплектами и закупку приставок для жителей, проживающих вне зоны приема цифрового телевидения, в том числе, в зоне неуверенного приема, куда входят 306 населенных пунктов.

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