Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta oficjalna Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z Małżonką w Polsce – akredytacje [PL/ENG]

Akredytacje na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w Warszawie, przyjmowane są do 14 sierpnia (środa) do godz. 12.00 (czasu polskiego) na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/ws2

Akredytacje na wizytę Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce w dniu 2 września br. przyjmowane są do 16 sierpnia br. (piątek) do godz. 10.00 (czasu polskiego) na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/trump

Source: President of Poland in Polish