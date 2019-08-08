Б. Жамсуев: В Забайкалье уделяется особое внимание сохранению культурных традиций коренных народов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии культурно-спортивных мероприятий, прошедшем в национальном парке «Алханай».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в торжественной церемонии открытия культурно-спортивных мероприятий, прошедшей в национальном парке «Алханай» Дульдургинского района Забайкалья.

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Сенатор приветствовал гостей и участников этнофорума, соревнований по стрельбе из лука и бурятской борьбы на «Большой приз Алханая». «Мы будем делать все возможное, чтобы паломники, туристы и гости продолжали приезжать на святую гору Алханай».

Будем делать все возможное, чтобы паломники, туристы и гости продолжали приезжать на святую гору Алханай

Баир Жамсуев отметил, что Алханай превратился в спортивную и культурную столицу Забайкалья. «В этот двадцатый юбилейный год создания национального парка следует отметить положительные моменты. Благодаря инициативам неравнодушной и активной общественности мы сумели спасти уникальные заповедные места, учли просьбы верующих о защите культовых религиозных мест парка, организовали инфраструктуру для отдыхающих. Мы и дальше будем развивать туристический потенциал Алханая, уделять особое внимание сохранению духовных, культурных, спортивных и дружеских традиций народов Забайкалья».

Б. Жамсуев принял участие в открытии культурно-спортивных мероприятий, прошедшем в национальном парке «Алханай»

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Б. Жамсуев принял участие в открытии культурно-спортивных мероприятий, прошедшем в национальном парке «Алханай»

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Б. Жамсуев принял участие в открытии культурно-спортивных мероприятий, прошедшем в национальном парке «Алханай»

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Участников и гостей также приветствовали врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, ОсиповАлександр МихайловичВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края члены правительства Забайкалья, представители субъектов РФ.

Оргкомитет вручил медали, дипломы и призы победителям и призерам юбилейного чемпионата по бурятской борьбе, стрельбе из лука, участникам этнофорума. В мероприятиях религиозного, культурного и спортивного направления приняли участие паломники, спортсмены и болельщики, а также гости из приграничных регионов России, Монголии и Китая.

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