Встреча с врио главы Оренбургской области Денисом Паслером

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Денис Владимирович, пожалуйста. Сколько, пять месяцев прошло?

Д.Паслер Паслер Денис Владимировичвременно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области : С 21 марта.

В.Путин: Пять месяцев – небольшой срок, тем не менее уже почти полгода. Какие у Вас впечатления? Как Вы планируете выстроить работу на ближайшее время?

Д.Паслер: Владимир Владимирович, 21 марта, когда мы с Вами встречались, один из вопросов, который Вы обозначали, и на самом деле в последующем, когда я приехал в область, так оно и получилось, – это вопрос занятости, рабочие места для жителей. Одно из предприятий, которое Вы вспоминали, «Ормето-ЮУМЗ», там почти три тысячи человек, которое в простое с 2018 года.

Один из тех первоочередных вопросов, которым мы сразу занялись, здесь у нас стратегический партнер, которого удалось привлечь, «Газпромбанк», это Акимов. Мы на предыдущей неделе это предприятие пробно запустили, сделали первую плавку.

До конца этой недели планируем кузнечно-прессовый цех запустить и – цех за цехом – привести это предприятие в порядок. Пока еще народа работает немного, порядка 200 человек. Мы планируем в ближайшие месяцы порядка 800–1000 человек уже на это предприятие вернуть.

И самое главное, мы уже провели хорошую работу вместе с Правительством, для того чтобы и заказы сформировались, сегодня они есть. И мы так продолжаем работать по всем предприятиям области.

К сожалению, таких предприятий у нас много, больше десяти, которые находятся примерно в таком состоянии. По пяти предприятиям с банками удалось структурировать договоренности, когда мы сможем их привести в состояние продажи, они находятся в банкротстве три-пять лет.

Понятно, что предприятия не модернизируются, не инвестируются, люди находятся в подвешенном состоянии. Но по крайней мере мы сейчас сделали график, «дорожную карту», которую банки начнут выставлять на продажу, подыскивать потенциальных инвесторов, которые в последующем найдутся и будут заниматься инвестированием в предприятия и рабочие места.

В.Путин: Денис Владимирович, очень важно: если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, Вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и если нужно, я Правительству подскажу.

Там еще один из важных вопросов – это, конечно, дорожное строительство.

Д.Паслер: Абсолютно верно.

Хотел проинформировать: на «Прямой линии» Вы давали поручение по селу Трудовому, по школе – мы приступили к работам.

В.Путин: Сколько у вас во вторую смену учится в школе?

Д.Паслер: У нас всего во вторую смену сейчас учится больше 20 тысяч, три школы у нас сейчас в строительстве. Вы правильно сказали, в рамках нацпроектов – майские указы, предыдущие, – три школы удалось построить, но до этого 25 лет не строили школы вообще.

Поэтому по селу Трудовому, как Вы давали поручение, мы сделаем все своевременно, в школу пойдут, новую, отремонтированную, я в ней был, съездил. Дорогу к ней тоже, соответственно, приведем в порядок, и как положено дети своевременно пойдут в отремонтированную школу 1 сентября.

В.Путин: И у Вас еще реконструкция больницы…

Д.Паслер: Это правда, Владимир Владимирович. У нас несколько больших проектов, которые мы реализуем.

По дорогам ситуация следующая. В соответствии с национальным проектом мы должны обеспечить 50 процентов нормативного состояния дорог. Сегодняшний паспорт национального проекта у нас достигает всего 34,1.

Этот вопрос мы поднимали на Госсовете, который Вы проводили. И хотелось бы обратиться к Вам, чтобы Вы дали соответствующее поручение Правительству все-таки попытаться этот норматив до 50-ти довести.

В регионе 26 тысяч километров дорог. С учетом того, что пять процентов лесов – в основном степи и дороги, – конечно, износ дорог является важным и критичным для региона. Хотел бы обратиться к Вам, чтобы Вы поддержали эту инициативу и дали соответствующее поручение вместе доработать по дорогам.

По школам тоже критичная история. Хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время в Оренбурге и Оренбургском районе, где, по сути, 80 процентов детей из второй смены – именно там ходят во вторую смену, – чтобы мы поучаствовали в отборах в ближайшие два-три года и сняли эту критическую массу по второй смене. А мы оцениваем ее в 17 тысяч, которые останутся после тех инициатив и строительств, которые мы завершим.

В.Путин: Даже после строительства этих учреждений все равно останутся [вторые смены]?

Д.Паслер: Да, 17 тысяч.

Хотел бы доложить один из моментов, по которому Вы в свое время давали поручение, в 2011 году – это строительство мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Степановича Черномырдина.

Мы с Алексеем Борисовичем в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было Ваше непосредственное поручение. Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что Вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием Вас пригласим.

В.Путин: Спасибо большое за приглашение.

Как все-таки с клиническими больницами?

Д.Паслер: У нас ситуация следующая по больницам. В этом году мы уже включились в работу. Во-первых, по нацпроекту мы в сентябре должны завершить и завершим проектирование и со следующего года планируем детскую областную строить – здесь вопросы все решены.

В этом году мы уже сейчас, в начале лета мобилизовались и выделили дополнительные деньги на поликлинику (первичное звено, «амбулаторка»), на что Вы рекомендовали обратить соответствующее внимание.

И на следующий год уже выделены дополнительные деньги на проектирование на очередные пять-шесть поликлиник с учетом бережливого производства, всех стандартов и технологий, которые нужны.

А больница, которая нуждается в помощи и поддержке, – это областная, по сути, «лицо» области. Сейчас мы завершаем там поликлинику, и в августе планируем запустить, до конца августа.

В.Путин: Она в принципе достаточно большая, насколько я понимаю. По-моему, из пяти зданий состоит?

Д.Паслер: Абсолютно верно, комплекс зданий. В общем-то, они все разрозненные.

Их бы, конечно, надо было правильно структурировать. Операционную сделать одну, полноценную, и все остальное сделать – палаты и койки, – чтобы как многопрофильная работала на благо жителей.

С учетом того, что у нас, к сожалению, и смертность выше, и онкологических заболеваний на 10–15 процентов больше, чем по Российской Федерации.

В.Путин: Давайте документы, посмотрим.

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