В Иркутской области прокуратура приняла меры к защите прав граждан и восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших от наводнения в июле 2019 года

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Шелеховском районе Иркутской области в июле 2019 года в результате продолжительных ливней, подъёма уровня воды в реках произошло подтопление жилых домов и объектов социально-экономического назначения. В настоящее время в режиме чрезвычайной ситуации проводятся работы по восстановлению поврежденных водой автомобильных и пешеходных мостов, автодорог.

Безотлагательно прокуратура ориентировала органы местного самоуправления на организацию и проведение инвентаризации подтопленных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, обследование утраченного гражданами имущества первой необходимости и установление нарушений условий их жизнедеятельности.

Прокуратурой города Шелехова разработаны модельные нормативные правовые акты об определении границ зон подтопления, о создании органом местного самоуправления комиссии в целях установления фактов нарушений условий жизнедеятельности граждан, для обследования утраченного ими имущества первой необходимости.

В рамках межведомственного взаимодействия прокуратурой города для специалистов органов местного самоуправления проведен семинар, где обсужден алгоритм действий по формированию списков граждан, нуждающихся в оказании помощи в связи с утратой ими имущества.

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