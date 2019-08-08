В Совете Федерации рассмотрели факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму

Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета провел А. Климов.

Состоялось расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Провел мероприятие председатель Временной комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

Смотрите также

В заседании приняли участие члены СФ, представители Центральной избирательной комиссии РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Общественной палаты РФ, а также эксперты Временной комиссии.

Участники обсуждения рассмотрели имеющиеся факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России, в частности, проведение выборов в Московскую городскую Думу.

Андрей Климов отметил, что 30 мая 2019 года на своем заседании комиссия рассматривала вопрос «О намерении вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему в преддверии выборов в Единый день голосования 8 сентября 2019 года». «Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники при фактическом пособничестве тех, кого за рубежом рассматривают как собственных ставленников в деле дестабилизации российской политической системы, попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране. Тогда же мы называли в качестве возможного объекта вмешательства в выборы в Московскую городскую думу».

«К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились», сказал сенатор.

В событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов Московской городской думы, есть признаки внешнего вмешательства

Андрей Климов указал, что в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов Московской городской думы, есть признаки внешнего вмешательства, в том числе недобросовестное освещение событий в Москве со стороны ряда зарубежных СМИ, в том числе государственных.

Андрей Климов

1 из 16

Владимир Джабаров

2 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

3 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

4 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

5 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

6 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

7 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

8 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

9 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

10 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

11 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

12 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

13 из 16

Владимир Джабаров и Сергей Кисляк

14 из 16

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

15 из 16

Андрей Климов

16 из 16

Член Центральной Избирательной Комиссии РФ Антон Лопатин подчеркнул, что ЦИК внимательно следит за соблюдением избирательного законодательства и делает все возможное, чтобы любые возможные нарушения законодательства были пресечены на этапе подготовки к выборам. «Традиционно к Единому дню голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране».

Начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов затронул тему предвзятого освещения западными СМИ событий в России, а также дискриминации в странах Запада российских медиа.

Президент правления Союза «Содружество Миротворец», член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин указал на безответственность организаторов несанкционированных митингов. «Они подвергают опасности обычных граждан – жителей Москвы и гостей столицы, которые с маленькими детьми используют выходной день, чтобы прогуляться в центре Москвы».

«Люди заявляют, что они действуют на основании 31 статьи Конституции, дающей право на проведение митингов, собраний, но при этом забывают, что там написано, что митинги должны проводиться мирно», сказал он. Михаил Аничкин полагает, что нужно детализировать законодательство, связанное с поведением лиц на таких несанкционированных митингах, изучить международный опыт.

По мнению члена Правления комитета МОО «Национальный комитет общественного контроля», члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Михайлова, недавняя отставка посла США в РФ связана с тем, что он не оправдал надежд властей США. «Во‑первых, возбуждено уголовное дело по Фонду борьбы с коррупцией. Сегодня мы понимаем, откуда эти деньги, как они приходили, как легализовывались на счетах. Второй очевидный момент – провал самой этой акции. Мы понимаем, что такие акции без внимания наших противников не проходят. Послу тут делать больше нечего

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Антон Завалунов отметил, что в период подготовки и проведения выборов необходимо незамедлительно реагировать на нарушения избирательных прав граждан, используя весь арсенал мер прокурорского реагирования на пресечение действий организаторов незаконных и несогласованных публичных акций. «Особое внимание при осуществлении прокурорского надзора уделяется противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций, а также противодействию незаконной агитации в сети интернет».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области предложила вернуться к обсуждению понятия «вмешательство иностранного государства», которое не определено в российском законодательстве. «Возможно, также необходимо внести в законодательство определение мест проведения политических акций, митингов. Необходимо разработать законопроект, который четко определит данные места, чтобы он не нарушал положения Конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге , но при этом находятся на улицах города».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области отметил, что последние события в Москве напоминают ему происходящее в конце 80-начале 90-х годов прошлого века. «На фоне захлебнувшейся горбачевской перестройки и слабеющей страны наши западные так называемые партнеры призывали к неповиновению власти и решительным действиям по свержению режима». Сенатор также отметил, что международная правозащитная организация «Агора», которая оказывает юридическую поддержку задержанным на протестных акциях, получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия отметил, что в США продолжается дискуссия о якобы имеющем место вмешательстве России в выборы Президента США. «Многие понимают, что фактологическая основа для этой истерии пустовата, но политические расклады в США делают отношения с Россией заложником их внутренней борьбы. Вместе с тем американцы продолжают делать то, что они всегда делали – вмешиваться во внутренние дела других стран, и Россия здесь – одна из главных целей».

В заявлении для прессы по итогам заседания отмечается, что члены рабочей группы категорически осуждают вмешательство из‑за рубежа в суверенные дела РФ, в частности, направленное на расшатывание основ российского электорального суверенитета.

Рабочая группа предложила Временной комиссии СФ пригласить на ее заседание в начале сентября 2019 г. глав дипломатических представительств иностранных государств, с территории которых либо на территории которых проводились действия, рассматриваемые Комиссией в качестве очередного вмешательства во внутренние дела России.

Сенаторы также намерены подготовить дополнительные предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты Государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия подготовит отчет по итогам выборов в Единый день голосования 8 сентября 2019 г.

MIL OSI