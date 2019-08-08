Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Спектр-РГ08.08.2019 15:24

Новое изображение от ART-XC

В ходе юстировок российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ», 3 августа 2019 года было получено новое изображение. В центре поля зрения телескопа показан источник Центавр X-3 — рентгеновский пульсар с периодом 4,84 секунды.

Юстировки модулей российского телескопа позволили центрировать изображение рентгеновского пульсара Центавр Х-3, расположенного в плоскости галактики Млечный Путь на расстоянии 5,7 килопарсек от Солнца в направлении спирального рукава Стрельца.

Источник Центавр X-3 в центре поля зрения телескопа ART-XC



По состоянию на 7 августа 2019 года аппарат «Спектр-РГ» продолжает перелёт в окрестность либрационной точки L2 системы «Солнце — Земля», проводятся калибровки имеющейся на его борту аппаратуры. В частности, разработчики ART-XC ожидают «первый свет» — первые изображения второго телескопа eROSITA, чтобы сопоставить поля зрения двух телескопов.

Второй телескоп проекта — eROSITA, созданный в Германии. К настоящему времени была откинута крышка, которая закрывала входные отверстия зеркальных систем. Ожидается, что первое изображение eROSITA будет получено в середине сентября этого года.

***

«Спектр-РГ» — российский проект с германским участием по созданию космической астрофизической обсерватории, нацеленной на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения в окрестности точки либрации L2 системы «Солнце-Земля». Запуск состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур.

MIL OSI