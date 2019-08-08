Поздравление Павла Колобкова с Днём физкультурника

Source: Russia Ministry of Sport

10 августа по всей территории Российской Федерации состоятся массовые физкультурно-спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. В этом году главному спортивному празднику страны – 80 лет, и на протяжении своей истории он остаётся популярным и востребованным среди любителей физической культуры и спорта всех возрастов.

Накануне Дня физкультурника Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков обратился к работникам спортивной отрасли и поклонникам активного образа жизни с поздравлением:

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и от себя лично поздравляю работников сферы физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров и всех поклонников спорта с Днём физкультурника!

Доброй традиции отмечать в нашей стране во вторую субботу августа главный спортивный праздник уже 80 лет. За эти десятилетия наша страна стала одним из лидеров в мировом спорте, и прочно удерживает свои позиции.

Свыше 384 тысяч тренеров, инструкторов и специалистов работают сегодня в спортивной сфере. Благодаря их усилиям и преданности любимому делу, открываются новые имена великих спортсменов, увеличивается количество систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни», который реализует Министерство спорта Российской Федерации, призван создать для всех возрастных категорий граждан равные условия для ведения спортивного образа жизни. Наша задача – к 2024 году вовлечь в физическую культуру и спорт не менее 55% жителей нашей страны. Это – одно из ключевых, приоритетных направлений государственной политики.

Искренне признателен всем, кто своим примером показывает, что заниматься спортом можно и нужно в любом возрасте, кто спортивными рекордами способствует популяризации физической культуры и спорта, кто вкладывает все силы в победы наших спортсменов на международных аренах, кто усердно трудится во благо развития в России физической культуры и спорта.

Примите поздравления с Днём физкультурника! С праздником!

Министр спорта Российской Федерации

П.А. Колобков».

Пресс-служба Минспорта России

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