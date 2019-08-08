Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#Орбитальные группировки08.08.2019 15:00

Работы по проекту «Экспресс-103»

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проходят приёмо-сдаточные испытания солнечной батареи спутника связи «Экспресс-103».

Специалисты Решетнёвской фирмы при участии представителей заказчика проводят контроль сборки панелей солнечных батарей для «Экспресса-103», включая все интерфейсы. Они осуществляют замеры электрических параметров и проверяют чёткость раскрытия обоих крыльев на имитаторе корпуса космического аппарата.

Положительный результат приёмо-сдаточных испытаний солнечной батареи — это гарантия отличной работы аппарата на орбите.

Каждое крыло солнечной батареи «Экспресса-103» имеет площадь 18 квадратных метров. Оснащённые высокоэффективными фотоэлементами крылья обеспечат спутник электроэнергией в течение всего срока службы на орбите, который составит не менее 15 лет.

MIL OSI