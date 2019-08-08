Сегодня в «Эфире» о новых полномочиях Генпрокуратуры России по взаимодействию с иностранными банками, защите прав несовершеннолетних, состоянии законности в Северо-Западном федеральном округе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О новых полномочиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок пойдет речь в рубрике «Ни дать ни взять».

Насколько часто происходят нарушения прав детей, какие формы они принимают и как органы прокуратуры обеспечивают защиту интересов несовершеннолетних станет ясно из рубрики «Логика закона».

О состоянии законности в Северо-Западном федеральном округе расскажут участники программы в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «В процессе» пойдет речь об итогах рассмотрения судом сложного уголовного дела о разбойном нападении на женщину в садовом товариществе Приозерского района Ленинградской области.

Программа «Эфир» на четверг 8 августа 2019 года:

· Логика закона. Право на детство.

· Криминальный тренд. Округ под надзором: о работе органов прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

· В процессе. Об итогах судебного рассмотрения уголовного дела о разбойном нападении в Ленинградской области (заместитель прокурора Приозерского района Ленинградской области Глеб Менис).

· Генеральная линия. Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года».

· «0+». Больничные малыши.

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Субъект права. Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· Особые полномочия. ИЗО в СИЗО.

· Бизнес вправе. Прокурор в арбитражном процессе.

· Ни дать ни взять. Полномочия без границ. Как новый закон поможет искать нелегальные счета чиновников за рубежом.

· «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации Оксаной Капинус.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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