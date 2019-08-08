Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Союз МС-1408.08.2019 12:46

«Союз МС-14» допущен к заправке

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка корабля «Союз МС-14» к запуску по программе Международной космической станции.

Сегодня, 8 августа 2019 года, состоялось заседание технического руководства, на котором была подтверждена готовность корабля «Союз МС-14» к заправке компонентами топлива и сжатыми газами, а также готовность оборудования заправочной станции.

Согласно решению, принятому на заседании, комбинированная двигательная установка и система исполнительных органов спуска корабля допускаются к работам на заправочной станции.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Полёт пройдет в беспилотном режиме и станет испытательным для данной ракеты-носителя.

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