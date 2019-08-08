Т. Гигель: Строительство детского оздоровительного комплекса в Республике Алтай даст импульс развитию туризма

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Сенатор приняла участие в муниципальном форуме «Сильный Алтай».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в муниципальном форуме «Сильный Алтай», который прошел в Горно-Алтайске.

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Сенатор выразила уверенность, что состоявшаяся на днях встреча врио главы региона Олега Хорохордина и Министра энергетики РФ Александра Новака позволит решить вопрос по снижению тарифов на энергоносители.

В ходе форума Татьяна Гигель внесла предложение начать строительство детского оздоровительного лагеря в Республике Алтай.

«Наш регион сегодня достаточно узнаваем. Строительство оздоровительного детского лагеря будет способствовать его еще большей привлекательности, ведь сюда будут приезжать дети со всей страны», — добавила сенатор.

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