Valsts prezidents: lepojos ar mūsu Nacionālajiem Bruņotiem spēkiem

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar aizsardzības ministru Arti Pabriku, lai apspriestos par dažādiem Latvijas aizsardzības tematikas jautājumiem. Sarunā E. Levits augstu novērtēja Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) spējas un sadarbību ar partnervalstīm un sabiedroto spēkiem, paužot lepnumu par Latvijas NBS. E. Levits pauda gandarījumu, ka jau pirmā savas prezidentūras mēneša laikā ir ticies gan ar Militāro padomi, gan apmeklējis Zemessardzes 3. Latgales brigādes mācības, gan saticies ar starptautisko operāciju veterāniem un viņu bērniem. Prezidents izteica atbalstu Zemessardzei un Jaunsardzei, atzīmējot, ka tās ir būtiska daļa no pilsoniskās un demokrātiskās Latvijas sabiedrības. Tikšanās laika abas puses apspriedās par nepieciešamību saglabāt budžetu aizsardzības jomai 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta, un, ja iespējams, to nedaudz paaugstināt. Tika pārrunāta arī Latvijas dalība starptautiskajās operācijās, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveide, kurā iekļautos iestādes, uzņēmumi, Latvijas un diasporas cilvēki.

Source: President of Latvia in Latvian