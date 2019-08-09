А. Башкин провел рабочее совещание по вопросам развития Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор также встретился с руководством компании, реализующей планы по созданию авиастроительного предприятия на территории региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел совещание в Ахтубинском районе.

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В мероприятии приняли участие глава района Алексей Кириллов, представители общественности, руководители предприятий и учреждений, главы муниципальных образований.

Обсуждались предложенные врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным БабушкинИгорь ЮрьевичВременно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области приоритетные направления развития региона.

В ходе дискуссии жители Ахтубинского района высказали инициативы по реализации задач в экономике и социальной сфере.

Также Александр Башкин встретился с руководством компании, реализующей планы по созданию на территории Ахтубинского района авиастроительного предприятия по сборке легкомоторных самолетов для организации внутрирегиональных авиаперелетов, санитарной и сельскохозяйственной авиации.

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