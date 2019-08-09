Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Вопросы повышения эффективности взаимодействия территориальных органов в борьбе с лесными пожарами находятся на постоянном контроле Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом заявил председатель Комитета СФ Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия по итогам состоявшегося в Рослесхозе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

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«В рамках проводимого Комитетом парламентского контроля мы неоднократно отмечали, что одним из важных факторов, снижающих эффективность борьбы с лесными пожарами, является несвоевременное принятие необходимых подзаконных актов, препятствующих реализации субъектами Российской Федерации своих полномочий в области тушения пожаров. Правительство РФ приняло постановление, утверждающее нормативы обеспеченности региона пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Мы надеемся, что это позволит улучшить ситуацию», — сказал сенатор.

Одним из важных факторов, снижающих эффективность борьбы с лесными пожарами, является несвоевременное принятие необходимых подзаконных актов

Алексей Майоров также отметил, что Правительство РФ запланировало предоставить Рослесхозу субвенции из федерального бюджета в объеме более 1,8 млрд. руб. на мероприятия по тушению лесных пожаров на территориях ряда регионов.

«На данный момент идут работы по тушению пожаров на площади более 190 тысяч гектар. При этом наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в регионах с чрезвычайной ситуацией – это Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область и один муниципальный район Республики Бурятия. Слаженная деятельность территориальных органов управления лесным хозяйством, федерального центра, сил Минобороны России и МЧС России поможет избежать рисков дальнейшего распространения огня, сократить экономический и экологический ущерб», — добавил сенатор.

Алексей Майоров сообщил, что Комитет СФ держит на контроле подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мер противопожарной безопасности в лесах, и продолжает активное взаимодействие с Рослесхозом и Минприроды России по этому вопросу. Сенатор подчеркнул, что совместная и скоординированная работа будет способствовать предотвращению возможного возникновения неуправляемых чрезвычайных ситуаций.

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