В Россию из Португалии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в разбое, вымогательстве и похищении человека

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 9 августа 2019 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Португалии экстрадировали в Россию гражданина РФ Сергея Шаталова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162, пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2013 года в Волгоградской области Шаталов с сообщниками проникли в квартиру потерпевшего и совершили на него разбойное нападение с применением оружия, похитив деньги и имущество на сумму более 8 млн рублей.

После этого, они похитили хозяина квартиры и насильно вывезли его на дачу, где, применяя насилие, вымогали у него 20 млн рублей и удерживали, пока ему самостоятельно не удалось освободиться.

Поскольку Шаталов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск.

В марте 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Португалии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче обвиняемого.

Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться решения о его выдаче.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Сергей Шаталов доставлен в Москву.

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