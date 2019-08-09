Завершены летные испытания «Канопус-В» № 5 и № 6

Source: Russia Federal Space

Состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения с повесткой дня «О результатах зачетных испытаний космического комплекса „Канопус-В“ с космическими аппаратами „Канопус-В“ № 5 и № 6».

Заслушав доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков, Госкомиссия приняла решение завершить летные испытания и рекомендовать государственному заказчику принять космический комплекс «Канопус-В» с аппаратами «Канопус-В» № 5 и № 6 в эксплуатацию.

Комплекс работает в составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос». Областью применения является получение панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений Госкорпорации «Роскосмос», МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств.

Основные задачи:

мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли;

обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;

мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений;

обновление топографических карт;

мониторинг сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов;

землепользование;

оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Канопус-В» является Корпорация ВНИИЭМ. Оператор космической системы — Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы». Управление полетом космических аппаратов осуществляет Центр управления полётами АО ЦНИИмаш.

Целевое использование космического комплекса «Канопус-В» осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Госкорпорации «Роскосмос» и Росгидромета. Информация, получаемая со спутников, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.В настоящий момент на орбите функционирует полноценная группировка в составе шести космических аппаратов:

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