Организовано проведение проверки законности исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры РФ о неправомерных действиях лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка по сообщениям ряда средств массовой информации о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверка будет проводиться работниками управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации с участием сотрудников центрального аппарата прокуратуры Санкт-Петербурга.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI