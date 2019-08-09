Прокуратура г. Волгограда направила в суд уголовное дело по мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя и его 41-летней супруги. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), женщине также предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).

По версии следствия, супруги находили одиноких граждан, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших крупные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Обещая помочь погасить задолженности и обменять жилье, на то которое будет меньше по площади с доплатой, злоумышленники систематически передавали потерпевшим продукты и спиртные напитки, входили к ним в доверие.

После того, как граждане передавали им документы на недвижимость, злоумышленники продавали квартиры и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.

В результате указанных действий супругам удалось завладеть двумя квартирами общей стоимостью более 3 млн рублей.

Кроме того, женщина пыталась с использованием фиктивных документов похитить квартиру в г. Москве стоимостью более 17 млн рублей. Однако при регистрации сделки по переоформлению прав на недвижимость было выявлено предоставление поддельных документов, в связи с чем регистрация не состоялась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Волгограда для рассмотрения по существу.

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