Рабочая встреча с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Как дела, Олег Александрович?

О.Кувшинников: Владимир Владимирович, социально-экономическая ситуация в Вологодской области по итогам первого полугодия стабильная. Мы фиксируем рост всех показателей: индекс промышленного производства – 102 процента, поступления в бюджет – 105 процентов. 1 июля мы погасили последний коммерческий кредит, коммерческого долга у Вологодской области уже нет, в два раза сократили государственный долг, и сегодня мы сбалансировали бюджет, приступили к реализации крупнейших инфраструктурных проектов в Вологодской области. И сегодня хотел бы Вам доложить о тех поручениях по инфраструктурному развитию Вологодской области, которые на сегодняшний день нами реализуются.

Главный, наверное, проект для нашего промышленного центра, города металлургов, города Череповца, – это строительство второго моста через реку Шексна. Это проект, который Вы подержали на нашей встрече 17 февраля 2014 года. В этом году заключён государственный контракт на строительство мостового сооружения. Его длина – 1131 метр, длина подхода – 8 километров, объём инвестиций – 16 миллиардов рублей. На прошлой неделе мы забили первую сваю под строительство мостовых сооружений, это подходы, вспомогательный мост. А 20 августа мы начинаем бить сваи на поле под строительство вот такого красивого вантового моста через Волго-Балт, реку Шексна. Ваше поручение выполняется в полном объёме, замечаний и вопросов нет.

В.Путин: Там всё по плану?

О.Кувшинников: Да, всё по плану идёт. Строит «Мостострой-11», который строил Крымский мост в том числе, потом перебазируется к нам и приступает к строительству мостовых сооружений.

В.Путин: Отлично. Спасибо.

О.Кувшинников: Второе – это развитие крупнейшего туристического кластера в Вологодской области, это вотчина Деда Мороза. Вы давали поручение по инфраструктурному развитию. Докладываю, что на сегодняшний день построен физкультурно-оздоровительный комплекс, в 2018 году. В 2017 году построен ледовый дворец «Мороз Арена». Заканчиваем проектирование нового дворца Деда Мороза, в три раза увеличим его площадь, потому что количество туристов превысило уже 300 тысяч в год, и поэтому, конечно, очень важно, чтобы этот проект стал не региональным, а именно всероссийским. Поэтому мы сейчас придаём ему федеральное звучание.

Но без строительства аэропорта в Великом Устюге сделать это невозможно, добраться до него крайне тяжело, тысяча километров от Москвы. И поэтому, по Вашему поручению, мы заканчиваем строительство, удлинение взлётно-посадочной полосы с 1500 метров до 1800 метров, что позволит нам принимать среднемагистральные самолёты, «Сухой Суперджет 100» из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 20 августа следующего года мы открываем новую полосу, новый аэродромный комплекс с возможностью сделать этот аэропорт со временем и международным, если мы увидим, что увеличится туристический поток, из-за рубежа в том числе. Но вообще это внутренние рейсы.

В.Путин: Сколько он стоил, миллиард?

О.Кувшинников: Миллиард сто.

Кроме этого мы приступили к проектированию удлинения полосы уже нашей столицы, города Вологды. Здесь полоса вообще короткая – 1300, мы также увеличим её до 1800 (капремонт плюс удлинение). Поэтому сейчас проектируем, с 2021 года начнём её строительство, проектируем за счёт средств областного бюджета, тоже вопросов нет.

Ещё один проект, который Вы поддержали, – это строительство обхода города Вологды. В октябре 2015 года я обратился к Вам с просьбой продолжить строительство обхода, который был построен только наполовину в 2008 году. Сейчас мы заканчиваем строительство обхода, который соединит три федеральные трассы: на Архангельск (на Медвежьегорск), на Санкт-Петербург (на Череповец) и на Москву. Этот обход полностью выведет транзит, который шёл по центру города Вологды. 1 сентября мы сдаём первую часть обхода, 1 сентября следующего года мы его полностью заканчиваем, 12 миллиардов рублей, трасса М8, федеральный бюджет, всё идёт по графику, степень готовности уже 70 процентов. Вопросов нет. Спасибо за поддержку, это Ваше поручение, я Вам об этом докладываю.

Теперь, Владимир Владимирович, просьба. Город Вологда – наша столица, жемчужина на карте нашего Русского Севера. 872 года, ровесница Москве, уникальный архитектурный ансамбль, более 200 объектов культурного наследия. И конечно, это наш знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор, Вологодский кремль.

Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия.

В.Путин: Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда.

О.Кувшинников: Да. И, если такое возможно, включение в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средств на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля. Это XVI век. Мы с Министерством культуры этот вопрос прорабатываем, проектно-сметная документация готовится. Поэтому мы бы хотели для сохранения исторической значимости нашей столицы придать такой статус.

В.Путин: Минкульт не возражает?

О.Кувшинников: Минкульт не возражает. Уже несколько городов такой статус имеют у нас – это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда не имеет такого статуса. Поэтому, если Вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект, сохраним уникальность нашей столицы.

Ещё один проект, который мы решили: в рамках Государственного совета всем столицам нашим было предложено разработать комплексную схему транспортного движения по нашим крупным городам. По Вологде мы разработали проект малого транспортного кольца, для того чтобы вывести транспорт из центра города. Сейчас два существующих моста через реку Вологда не справляются с транспортным потоком, транспорт идёт через центральную площадь, мимо Софийского собора и Вологодского кремля. Поэтому мы приступаем к проектированию и строительству нового моста через реку Вологда в створе улицы Некрасова. В декабре заканчивается проектирование, и со строительством подходов мы начинаем строить малое транспортное кольцо в нашей столице. Просим поддержать реализацию этого проекта. На сегодняшний день Министерство транспорта Российской Федерации нас поддерживает и готово выделить нам софинансирование, которое мы обеспечим в рамках федерального проекта «Развитие транспортной системы».

В.Путин: Объём большой.

О.Кувшинников: Здесь на первом этапе объём будет порядка 8 миллиардов рублей на строительство моста и строительство подходов, но это всё 2021-й, 2022-й, 2023 годы, за 4 года мы постепенно сделаем и профинансируем в том числе из областного бюджета.

В.Путин: Хорошо.

О.Кувшинников: И последний вопрос, который я хотел Вам доложить, – это, конечно, наша самая загруженная дорога в Вологодской области, это федеральная трасса А114, от Вологды до Череповца, 45 тысяч автомобилей в сутки, очень тяжёлая дорога, перегружена. Поэтому мы начали её расширять до четырёх полос в 2008–2010 годах, построили от Вологды 10 километров, от Череповца построили 8 километров. Сейчас мы в районе Шексны, тоже Волго-Балт, строим мост и расширяем 7 километров до четырёх полос. В итоге 24 километра из 119 будет четырёхполосная.

На сегодняшний день готова проектно-сметная документация на 20 километров на расширение до четырёх полос, и 30 километров – от Череповца в сторону Шексны, тоже проектно-сметная документация готовится. Всё это в планах «Росавтодора». Поэтому на сегодняшний день всё идёт в плане. Просто просил бы Вашей поддержки по поэтапному расширению этого инфраструктурного проекта.

В.Путин: Хорошо.

О.Кувшинников: Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить Вас за поддержку. Всё, что я Вам рассказал, работы ведутся в плане. Мы обязательно всё это реализуем, для того чтобы наша Вологодская область развивалась динамично, как и вся страна.

В.Путин: Я не сомневаюсь. У вас в целом неплохо идёт работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы.

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