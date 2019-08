Valsts prezidents: Latvijas Jūras spēkiem ir nozīmīga loma valsts aizsardzības spēju stiprināšanā

9. augustā, godinot Latvijas armijas Kara flotes simtgadi, Rīgas jūras līcī notika militāro kuģu parāde, kuru pirmo reizi savas prezidentūras laikā pieņēma Valsts prezidents Egils Levits. Uzrunājot Latvijas Jūras spēkus, Egils Levits uzsvēra: “Jūras spēkiem ir nozīmīga loma valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, jo neatkarīgi no starptautiskās situācijas valsts nevar pastāvēt bez spēcīgas aizsardzības sistēmas. Latvija atzinīgi novērtē Jūras spēku darbu, profesionalitāti un patriotiskumu. Ikviens Latvijas iedzīvotājs var uz jums paļauties un justies droši savā valstī, jo jūs spējat nodrošināt tās aizsardzību ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārpus Baltijas jūras ūdeņiem, sadarbojoties starptautiskās misijās ar NATO partneriem. Tas prasa ārkārtīgi augstu sagatavotību, par ko esmu jums pateicīgs. Latvijas valsts jūs godā un ciena.” Pēc uzrunas Valsts prezidents Jūras spēku karoga kātā iedzina sudraba naglu un novēlēja godam atzīmēt nozīmīgo notikumu. Latvijas Jūras spēki tika dibināti 1919. gadā, bet atjaunoti 1991. gadā līdz ar Latvijas valsts neatkarības atgūšanu. Militāro kuģu parādē piedalījās seši Latvijas Jūras spēku kuģi, kā arī sabiedroto valstu jūras spēku kuģi no Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas Lietuvas un Polijas.

Source: President of Latvia in Latvian